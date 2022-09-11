На Полтавщині збили російські ракети – голова області

В Кременчуцькому районі Полтавської області сили протиповітряної оборони збили російські ракети, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін увечері 11 вересня.

«Кременчуцький район. Сили ППО збили ворожі ракети. Залишаємося в укриттях! Віримо в ЗСУ», – заявив він у своєму Телеграмі.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удари по приватному сектору міста.

«Постраждали ще щонайменше три приватних будинки. На щастя, в цих будинках без постраждалих», – повідомив він.

У більшості регіонів України триває повітряна тривога.