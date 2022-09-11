Ракетний удар військ РФ по Вознесенську, є постраждалі – міськрада

Російські війська в неділю обстріляли цивільні об’єкти у Вознесенську Миколаївської області, є потражлалі, повідомила міська рада Вознесенська у Telegram.

«Близько 11:15 ракетний удар по одному з підприємств. Станом на зараз відомо, що поранення отримали 4 людини. На місці вибуху працюють рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Також міськрада повідомила про нічний обстріл міста.

«О 02:00, за попередньою інформацією, спрацювала ППО та було збито дві ворожі ракети. Уражені ракети впали на відкритій місцевості Прибужанівської громади», – зазначили у мерії.

Раніше повідомлялося, що вночі російські війська завдали ударів по одному зі спальних районів Миколаєва. Наразі відомо про руйнування житлового та багатоквартирного будинків.

«За попередньо інформацією, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, 3 з них досі перебувають у лікарні. Внаслідок влучання у двір п’ятиповерхівки один під’їзд практично знищено пожежею та вибухом. Також суттєво пошкоджено приватний будинок», – розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У поліції додали: «Близько 4:00 ворог атакував Березнегувате Баштанського району. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки. Постраждали мирні жителі...Внаслідок вчорашніх завданих ударів по Миколаєву та населених пунктах Котляреве, Білозірка і Миколаївське, загинув 46-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки та інші споруди».

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.