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Новини | Суспільство

ДБР розповіло про перші затримання колаборантів на деокупованій Харківщині

9 вересня Держбюро розсдідувань повідомило про початок пошуку та затримання колаборантів на деокупованих територіях Харківщини

Після анонсованих слідчих дій із виявлення колаборантів на деокупованих територіях Харківщини, Державне бюро розслідувань повідомило про їх перші результати.

Зокрема, за підозрою у співпраці з російськими військами затримали:

9 вересня Держбюро розсдідувань повідомило про початок пошуку та затримання колаборантів на деокупованих територіях Харківщини.

«Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак. Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці», – зазначили тоді у ДБР.

11 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що загалом від російської окупації звільнено понад 3 тисячі квадратних кілометрів української території.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що на окремих ділянках фронту ЗСУ вийшли до державного кордону з РФ.

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