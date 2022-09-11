ЗМІ повідомляють про затримання екскерівника СБУ на Харківщині Дудіна

Колишнього керівника Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна затримали за підозрою в державній зраді – про це 11 вересня повідомили, зокрема, Суспільний мовник і «Інтерфакс» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією Суспільного, затримання відбувалося в одній з областей на заході України.

Як передає «Інтерфакс» зі слів свого співрозмовника, Дудіну повідомили про підозру в самовільному залишенні місця служби та держзраді.

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Згодом агенція «Укрінформ» повідомила, що затримання її журналістам підтвердила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова. Публічно ані ДБР, ані СБУ не коментували затримання. Коментарів Дудіна наразі немає.

Президент Володимир Зеленський 29 травня звільнив очільника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна після візиту в Харків. Він пояснив це тим, що Дудін «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни».

Сам Дудін у коментарі Радіо Свобода заявив, що ані Володимир Зеленський, ані тодішній голова СБУ Іван Баканов не озвучили жодних претензій до його роботи та роботи управління СБУ області.