Зеленський призначив очільників управлінь СБУ в Херсонській та Чернівецькій областях

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив голів управлінь Служби безпеки в Херсонській та Чернівецькій областях.

«Призначити Ляха Олексія Анатолійовича начальником Управління Служби безпеки України в Чернігівській області... Призначити Борисевича Артема Сергійовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області», – йдеться в текстах указів.

Один з указів постановляє звільнити Євгена Нетужилова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

У серпні Зеленський звільнив голів управлінь СБУ у Київській, Львівській і Тернопільській областях.