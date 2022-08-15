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Зеленський звільнив голів управлінь СБУ у Київській, Львівській і Тернопільській областях

Указів про призначення нових очільників Служби безпеки Львівщини та Тернопільщини наразі не оприлюднено

Президент України Володимир Зеленський змінив голову управління Служби безпеки України в Києві та Київській області – про це йдеться в указах, оприлюднених Офісом президента 15 серпня.

Згідно з документами, Зеленський звільнив голову столичного управління Сергія Заяця. На його місце він призначив Артема Бондаренка, якого перед тим звільнив із посади очільника СБУ Львівщини.

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Крім того, Зеленський звільнив голову управління СБУ Тернопільської області Юрія Борейчука.

Указів про призначення нових очільників Служби безпеки Львівщини та Тернопільщини наразі не оприлюднено.

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