Зеленський звільнив голів управлінь СБУ у Київській, Львівській і Тернопільській областях

Президент України Володимир Зеленський змінив голову управління Служби безпеки України в Києві та Київській області – про це йдеться в указах, оприлюднених Офісом президента 15 серпня.
Згідно з документами, Зеленський звільнив голову столичного управління Сергія Заяця. На його місце він призначив Артема Бондаренка, якого перед тим звільнив із посади очільника СБУ Львівщини.
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Крім того, Зеленський звільнив голову управління СБУ Тернопільської області Юрія Борейчука.
Указів про призначення нових очільників Служби безпеки Львівщини та Тернопільщини наразі не оприлюднено.
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