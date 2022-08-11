Новий очільник Херсонської ОВА Янушевич заперечує, що він був люстрований за роботу при Януковичі

Новопризначений голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в інтерв’ю програмі Свобода Live спростовував повідомлення ЗМІ, що він нібито був люстрований за роботу в державних органах влади за каденції президента-втікача Віктора Януковича.

Про ніби люстрацію писали на початку серпня газета «Дзеркало тижня» і херсонське видання «Мост», стверджуючи, що Янушевич в 2014 році був люстрований і не мав право займати державні посади до 2024 року.

«Якщо бути точним – я не був люстрований, бо свого часу я подав рапорт про звільнення і був звільнений з державної служби. Тому я не перебував в реєстрі так званих «люстрованих осіб». Це була моя принципова позиція. Я взагалі не збирався повертатись на державну службу і, можливо, я б ніколи не зробив би це якби не війна», – сказав голова Херсонської ОВА в інтерв’ю.

«І для мене було принциповим дочекатись цих 10 років і наприкінці цих 10 років через суд поновити своє ім’я, своє право на те, що я така ж людина як і всі – маю право працювати і є не є дотичним до узурпації влади колишнім президентом. Тому я вичекав вісім років, подав до суду і через суд я отримав рішення, що я не підлягаю люстрації», – додав він.

За словами 44-річного Янушевича, на його рішення повернутися на державну службу вплинула війна.

«Я вважаю, що кожна людина, яка на сьогоднішній день має професійні навички, які можуть допомогти, повинна їх запропонувати і використати їх максимально. Тільки тоді ми виборемо перемогу», – сказав він.

Янушевич раніше працював заступником різних керівників від податкових інспекції та міліції до фінансового моніторингу.

У 2013 році він керував ДП «Документ», яке видає паспорти та інші документи.

З вересня 2014 по квітень 2016 року працював на посаді виконавчого директора ДП «Український державний центр радіочастот». Для призначення на цю посаду не потрібно проходити перевірку, згідно з законом «Про очищення влади».

Янушевич нагороджений багатьма орденами та медалями. Орденами «За заслуги» його нагороджували Янукович у 2012 році, Петро Порошенко у 2016 та Володимир Зеленський у 2020 роках.