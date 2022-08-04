Зеленський призначив Янушевича головою Херсонської ОДА – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської облдержадміністрації (ОДА).

Як передає Офіс президента, при врученні службового посвідчення Зеленський наголосив, що «Херсонщина неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності».

Біографію Ярослава Янушевича можна почитати ТУТ.

9 липня президент звільнив з посади голови Херсонської ОДА Геннадія Лагуту згідно з поданою ним заявою.

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