Киянку затримали за підозрою в зборі даних про розташування сил оборони столиці – СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали 35-річну жительку Києва за збір даних на користь Росії, повідомило відомство 13 серпня.

«Жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва. Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Телеграм-канал», – повідомляє СБУ.

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За повідомленням, контррозвідники затримали жінку під час спроби передати чергові дані про розташування військових. Їй повідомили про підозру, хоча СБУ не уточнює статтю звинувачень.

Офіс генерального прокурора уточнює, що підозрювану затримали під час зйомки військової частини.

Служба безпеки України повідомила 11 серпня, що затримала «глибоко законспірованого російського агента», який збирав розвідувальні дані про постачання західного озброєння в Україну і планував передати їх російській стороні.