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Новини | Свобода слова

НСЖУ закликає правоохоронців оперативно розслідувати появу пристрою для прослуховування у помешканні Портникова

Віталій Портников – журналіст і політичний оглядач, співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року.

У Національній спілці журналістів України обурені випадком стеження за оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим та закликають СБУ і Національну поліцію оперативно розслідувати факт виявлення пристрою для прослуховування у помешканні медійника. Про це йдеться у повідомленні спілки.

«Виявлення прослуховуючого пристрою у відомого журналіста є надзвичайною ситуацією. Ми висловлюємо солідарність Віталію Портникову, а від правоохоронців розраховуємо на ефективне розслідування інциденту», – сказав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він додав, що про сам факт виявлення пристрою для прослуховування спілка інформує своїх міжнародних партнерів.

10 серпня Віталій Портников заявив, що виявив у себе вдома у Львові пристрій для прослуховування. Оглядач Радіо Свобода звернувся з заявою до СБУ, слідчі провели огляд приміщення і вилучили виявлений пристрій.

Віталій Портников – журналіст і політичний оглядач, співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року.

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