Віталій Портников заявляє, що виявив у себе вдома пристрій для прослуховування

Оглядач Радіо Свобода Віталій Портников заявив, що виявив у себе вдома у Львові пристрій для прослуховування. Про це він повідомив Радіо Свобода 10 серпня.

За словами Портникова, пристрій вилучили співробітники Служби безпеки України.

«Після моєї заяви слідчими СБУ Львівської області проведено огляд приміщення і вилучений пристрій, який є пристроєм для прослуховування і запису інформації. Я сподіваюся, що відповідні структури проведуть експертизу і дізнаються, ким і для чого цей пристрій був розташований у моїй квартирі», – прокоментував він.

Раніше народний депутат («Європейська солідарність») Микола Княжицький заявив, що Портніков викликав поліцію та СБУ після того, як знайшов диктофон у своєму помешканні.

Служба безпеки України наразі не коментувала ситуацію публічно.

Віталій Портников – журналіст і політичний оглядач, співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року.