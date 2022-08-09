Кількість сайтів, які поширюють фейки про Україну, подвоїлася після вторгнення Росії – моніторинг

Кількість сайтів, які поширюють дезінформацію про російсько-українські відносини, подвоїлася після неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії – про це заявила 9 серпня базована в Нью-Йорку група NewsGuard, яка оцінює достовірність медіа.

За повідомленням NewsGuard, її експерти виявили 250 сайтів, які публікують дезінформацію, пов’язану з Росією та Україною, у порівнянні з 116 у березні.

Згідно зі звітом, цифрові платформи, такі як Google, Twitter, Facebook і TikTok, запровадили «тимчасові заходи в деяких країнах проти відомих російських пропагандистських засобів масової інформації, таких як RT і Sputnik News, після того, як Європейська комісія заборонила поширення або рекламну підтримку цих фінансованих та керованих Кремлем пропагандистських сайтів».

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«Однак велика кількість інших сайтів, ідентифікованих NewsGuard, продовжують вільно поширювати міфи в Інтернеті», – додають дослідники.

Вони цитують 54 провідні «міфи», які поширюють ці медіа про повномасштабну війну, яка триває понад п’ять місяців, а також попередні вісім років російської агресії.

Серед них – «заяви про те, що США керують лабораторіями в Україні для розробки біологічної зброї; що російські війська не несуть відповідальності за різанину мирних жителів у Бучі в березні; і що росіяни не атакували залізничну станцію в Краматорську на сході України», заявила група.

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Багато сайтів уникають розголошення власності чи даних про те, хто їх контролює, але стверджують – без доказів – що є незалежними аналітичними центрами чи іншими неприбутковими організаціями.

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Йоурова нещодавно назвала дезінформацію «дедалі більшою проблемою в ЄС», закликавши вжити проти неї жорсткіших заходів.

NewsGuard запустив Центр відстеження дезінформації про Росію та Україну в березні, через кілька днів після того, як десятки тисяч російських військ перетнули український кордон.