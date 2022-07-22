Ведучий «Россия 1» із санкційного списку Великобританії покидає ефір на російському телебаченні

Російський телеведучий Сергій Брильов повідомив у фесбуці, що більшн не вестиме ефіри програми «Вести в субботу» на телеканалі «Россия 1». Крім того, він покинув посаду заступника директора ВДТРК зі спеціальних інформаційних проєктів.

Брильов сказав, що останній випуск програми «Вести в субботу» з його участю був 26 лютого. А сам він певний час був у відрядженні в Південній Америці, де працював над репортажами і міні-фільмами. У квітні Брильов повернувся до Росії, де, як він каже, переніс хірургічне втручання.

Чи залишається він працювати на російському державному телебаченні, не уточнив.

Сергій Брильов має британське громадянство. У березні Лондон запровадив проти нього персональні санкції, заявивши про причетність телеведучого до російської пропаганди війни проти України.

У 2018 році російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував інформацію про те, що Брильов та його дружина мають не лише громадянство Великобританії, а й володіють квартирами в Лондоні вартістю 700 тисяч фунтів. Тоді ж розслідувачі вказували, що Брильов незаконно увійшов до громадських рад при російських МВС та Міноборони. У 2011 році президент Росії своїм указом заборонив особам з іноземним громадянством бути членами таких рад.