На італійській віллі Соловйова сталась пожежа – ЗМІ

В італійському муніципалітеті Менаджо провінції Комо сталася пожежа на території вілли російського телеведучого Володимира Соловйова. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією, зокрема, італійського інформаційного агентства ANSA, вогонь на території маєтку рано-вранці помітили перехожі, які викликали пожежників. Пожежу одразу ж ліквідували.

За попередніми даними карабіньєрів, вогонь на території вілли Соловйова виник внаслідок підпалення шин.

«Фактично, вогонь поширився на кілька шин, що лежали ззовні будівлі, яка була на ремонті», – йдеться у повідомленні агентства ANSA.

Наразі італійські правоохоронці вивчають відео з камер спостереження. Попередньо вони класифікували інцидент як навмисний підпал і через незначні пошкодження будівлі роглядають це як демонстративний акт.

Сам Соловйов цю подію наразі не коментував.

5 березня влада Італії наклала арешт на нерухомість російського телеведучого Володимира Соловйова: йдеться про дві вілли на озері Комо.