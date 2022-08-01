У Кремлі розробили нову методичку із висвітлення війни проти України – ЗМІ

Кремль підготував для державних російських ЗМІ і провладних блогерів методички про те, як потрібно висвітлювати повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, війну пропонують порівнювати із Невською битвою і хрещенням Русі – документи опинилися у розпорядженні видання «Медуза».

Як пише видання, тези про те, що три ці події нібито дуже схожі за своєю суттю, містяться у двох методичках, підготовлених у липні адміністрацією президента Росії.

Вторгнення в Україну у вказівках Кремля пояснюється діями «колективного Заходу», який вже «майже тисячу років нападає на Росію», щоб розділити її та заволодіти ресурсами країни, а також знищити православну віру. Проте, йдеться в тексті, такі атаки закінчуються «згуртуванням суспільства навколо національного лідера» та успішною відсіччю загарбникам.

У ролі лідера у цих тезах про середньовічну Русь мається на увазі Олександр Невський. Хто мається на увазі в сучасній Росії – «Медуза» не уточнює, за контекстом можна припустити, що йдеться про президента Росії Володимира Путіна.

В іншому документі йдеться про те, що основою зміцнення та єдності російської держави на сотні років уперед стало хрещення Русі. «Православна віра вчить співчуття, любові до ближнього, терпимості до інших. Ці цінності стали основою російської цивілізації і дозволили Росії об’єднати сотні народів», – йдеться у преамбулі у тексті.

Однією із цілей війни проти України в документі проголошується «боротьба з безбожниками». Ними у Кремлі пропонують називати українських військових, стверджує «Медуза». Пропагандистам запропоновано розповідати, що ті «приносять жертви та чинять ритуальні вбивства».

У методичках, які вивчила «Медуза», можливо, вперше пояснюється, що таке «колективний Захід» і навіщо йому, з точки зору Кремля, руйнування Росії. За версією влади РФ, у різний час «колективним Заходом» були Тевтонський орден, Швеція, Річ Посполита, імперія Наполеона, Третій рейх і НАТО. Від Росії, йдеться в тексті, їм потрібні ресурси.

За словами двох анонімних джерел «Медузи», близьких до адміністрації президента Росії, зараз у Кремлі намагаються знайти моделі, які могли б пояснити росіянам причини і цілі масштабного вторгнення в Україну. Аргументи пропаганди повинні підвести аудиторію до тези про те, що російське вторгнення стало «запобіжним ударом». Цю тезу вже використали і провладні ЗМІ, і сам Путін, зазначає «Медуза».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков на момент публікації матеріал видання не коментував.