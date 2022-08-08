Затримали співробітників спецслужб РФ, які планували вбивство Резнікова та Буданова – СБУ

Служба безпеки України затримала співробітників спеціальних служб Росії, які, за її даними, планували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова – про це відомство повідомило 8 серпня.

За даними СБУ, правоохоронці знешкодили диверсійно-розвідувальну групу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомого як ГРУ.

«Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські «куратори» обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США», – заявили у відомстві.

До складу ДРГ увійшов, за повідомленням, мешканець окупованого Луганська, який воював у незаконному збройному угрупованні «ЛНР». Він відповідав за пошук виконавця замовних вбивств.

Як стверджують у СБУ, виконавцем виступив мешканець Києва, який спершу за 5 тисяч доларів вбив українського військового.

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«Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств «зв’язковий» вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію», – заявляють правоохоронці.

Згаданий мешканець Луганська прибув на вільну частину України через Білорусь і був затриманий разом із виконавцем у Ковелі. Як додають у СБУ, обом затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, а також в умисному вбивстві. Зараз вирішують питання про взяття їх під арешт.