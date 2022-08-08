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Затримали співробітників спецслужб РФ, які планували вбивство Резнікова та Буданова – СБУ

За даними СБУ, правоохоронці знешкодили диверсійно-розвідувальну групу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомого як ГРУ

Служба безпеки України затримала співробітників спеціальних служб Росії, які, за її даними, планували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова – про це відомство повідомило 8 серпня.

За даними СБУ, правоохоронці знешкодили диверсійно-розвідувальну групу Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомого як ГРУ.

«Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста. За вбивство кожного з них російські «куратори» обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США», – заявили у відомстві.

До складу ДРГ увійшов, за повідомленням, мешканець окупованого Луганська, який воював у незаконному збройному угрупованні «ЛНР». Він відповідав за пошук виконавця замовних вбивств.

Як стверджують у СБУ, виконавцем виступив мешканець Києва, який спершу за 5 тисяч доларів вбив українського військового.

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«Це вбивство мало стати «тестовим випробуванням» перед виконанням основних завдань ворога. А для замаху на керівників оборонних відомств «зв’язковий» вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію», – заявляють правоохоронці.

Згаданий мешканець Луганська прибув на вільну частину України через Білорусь і був затриманий разом із виконавцем у Ковелі. Як додають у СБУ, обом затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану, а також в умисному вбивстві. Зараз вирішують питання про взяття їх під арешт.

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