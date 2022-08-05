До суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника в’язниці «Ізоляція» – ОГП

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника в’язниці «Ізоляція» на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Розслідуванням встановлено, що обвинувачений з жовтня 2014 року по лютий 2018 року організовував обмеження свободи потерпілих. Їх утримували у катівні «Ізоляція». Обвинувачений, а також за його наказом інші учасники не передбаченого законом воєнізованого формування «МДБ ДНР», застосовували до потерпілих фізичне та психічне насильство, катували, імітували розстріл. Вони наносили їм удари палицями по різних частинах тіла, застосовували електричний струм. Утримували потерпілих в нелюдських умовах, без харчування і води, а також можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

ОГП каже про інкримінування очільникові «Ізоляції» статті про торгівлю людьми, участь в терористичній організації та непередбачених законом воєнізованих збройних формуваннях, а також порушення законів та звичаїв війни.

В’язницю «Ізоляція», як вказує ОГП, було створено «для незаконного утримання військовополонених та цивільних осіб, їх тортур, завдання каліцтва з метою отримання показань про начебто вчинення ними злочинів, а також залякування та здійснення на них психологічного тиску».

Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив 9 листопада 2021 року, що в Києві затримали причетного до воєнних злочинів у «Ізоляції» Дениса Куликовського, відомого як «Палич». Це пізніше підтвердила і СБУ.

18 липня цього року Станіслав Асєєв у фейсбуці написав: «Справу Палича передають до суду, а International Criminal Court має намір розпочати окреме розслідування по Ізоляції. Маленька, але частка справедливості».

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.

В’язнями тюрми «Ізоляція» були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв.