Cуд залишив підозрюваного в катуванні та вбивствах в’язнів «Ізоляції» під вартою до лютого

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою підозрюваного в катуваннях і вбивствах ув’язнених у незаконній в’язниці «Ізоляція» Дениса Куликовського. Про це йдеться в рішенні суду від 31 грудня 2021 року.

Хоча ім’я підозрюваного в рішенні не вказане, обставини справи вказують на Куликовського. Згідно з текстом, таким чином суд задовольнив клопотання старшого слідчого Служби безпеки України Охріменка.

«Строк дії ухвали про тримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, під вартою визначити терміном на 36 (тридцять шість) днів, тобто до 02 лютого 2022 року, включно», – йдеться в рішенні суду.

Запобіжний захід не передбачає внесення застави.

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Служба безпеки України 9 листопада підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Раніше того ж дня письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив, що в Києві затримали підозрюваного у причетності до воєнних злочинів у «Ізоляції» Дениса Куликовського, відомого як «Палич». Суд взяв його під варту 10 листопада.

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.