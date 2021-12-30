«Планували заново»: в СБУ пояснили, як затримували підозрюваного ката «Ізоляції»

Служба безпеки України «планувала заново» затримання Дениса Куликовського, який був начальником в’язниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії щодо того, чи дійсно Куликовський жив у Києві до затримання в листопаді цього року, чи співпрацював він з СБУ і як потім опинився на волі.

«Говорити про якесь прикриття Куликовського з боку спецслужб немає підстав, – стверджується у листі відомства. – Йдеться про цілком таємну операцію, про яку знало дуже обмежене коло людей. Люди, які брали участь у початковій розробці Куликовського, вже давно не є співробітниками СБУ. Вони стали працівниками іншого розвідувального органу».

«З огляду на низку факторів, заходи із затримання Куликовського довелося планувати заново вже у 2021 році. Наразі, на жаль, не є можливим розкрити всі деталі. Коли інформація про перебування і пересування Куликовського на території України підтвердилась, він був затриманий контррозвідкою СБУ. Сьогодні слідство триває. Сподіваємося, з часом ми зможемо надати суспільству більше подробиць», – додали в СБУ.

9 листопада Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив раніше 9 листопада, що в Києві затримали підозрюваного у причетності до воєнних злочинів у «Ізоляції» Дениса Куликовського, відомого як «Палич». Суд взяв його під варту 10 листопада.