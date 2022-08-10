Експарламентаря від «Партії регіонів» оголосили в міжнародний розшук – СБУ

Колишнього народного депутата від «Партії регіонів» оголосили в міжнародний розшук за підозрою в колабораційній діяльності і низці інших злочинів. Про це повідомила Служба безпеки України 10 серпня.
«Слідчі Служби безпеки зібрали додаткову доказову базу і повідомили про підозру у нових злочинах колишньому народному депутату від «Партії регіонів», якого у червні вже було обвинувачено у колабораційній діяльності», – йдеться в повідомленні.
Окрім колабораціонізму, тепер йдеться також про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, порушення рівноправності громадян, пропаганду війни та виправдовування агресії Росії.
Як пояснюють у СБУ, підставами для нової підозри стали останні заяви фігуранта в ефірі «прокремлівських ЗМІ», у яких він закликав до зміни меж території України і заперечував російську агресію.
«Отримані висновки підтверджують, що у виступах фігуранта присутні факти його підривної діяльності проти України. Зокрема, мова йде про розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гідності тощо. У зв’язку з оголошенням у міжнародний розшук тепер ця особа нев’їздна до цивілізованих країн», – додає пресслужба відомства.
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Ім’я колишнього парламентаря правоохоронці не розголошують. У червні 2022 року стало відомо, що СБУ повідомила про підозру колишньому народному депутату від Партії регіонів у колабораційній діяльності.
СБУ не називали прізивща депутата, однак деталі вказали на те, що йдеться про колишнього члена Партії регіонів Ігоря Маркова. Після Революції Гідності Ігор Марков утік до Росії.
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