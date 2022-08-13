Прокуратура передала АРМА майно ексдепутата на понад 600 млн гривень – він переховується в Росії

Київська міська прокуратура передала Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно та активи колишнього народного депутата на суму понад 600 мільйонів гривень, повідомляє Офіс генерального прокурора 13 серпня.

Йдеться про народного депутата 4-7 скликань Верховної Ради, який наразі, за даними слідства, переховується в Росії та перебуває в розшуку.

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«Народний обранець, незважаючи на те, що перебував у статусі народного депутата, здійснював фактичне керування одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів. У змові з топ-менеджментом пов’язаних з ним компаній, за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна», – повідомляє Офіс генпрокурора.

Колишньому парламентарю повідомили про підозру в шахрайстві, підробці та використанні підроблених документів, а також легалізації отриманого злочинним шляхом майна.

Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного.