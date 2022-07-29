В ОГП повідомили про арешт активів білоруського підприємства на 4 млрд грн

Офіс генпрокурора повідомив, що в управління АРМА (Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) передано активи підприємства-резидента Білорусі на суму близько 4 мільярда гривень.

«За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства «Бєлоруснафта». В рамках слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України. За клопотанням прокуратури судом арештовано корпоративні права підприємства – майже 1 млрд гривень статутного капіталу, а також нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 3 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, відкрито кримінальне провадження за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою.

Правоохоронці від початку повномасштабного російського вторгнення періодично повідомляють про арешт майна Росії і Білорусі на території України.