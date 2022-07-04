Україна арештувала майно Росії і Білорусі на понад 360 млн гривень – Офіс генпрокурора

Україна арештувала майно Росії і Білорусі на понад 360 мільйонів гривень, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними ОГП, йдеться про товарно-матеріальні цінності, які належать їхнім підприємствам (на суму понад 350 млн грн) та 315 залізничних контейнерів із мінеральними добривами, які були ввезені та використовувалися із порушенням митного законодавства України (вартістю понад 10 млн грн).

«З метою забезпечення збереження цього майна як речових доказів та їх можливої конфіскації у подальшому Офісом генерального прокурора на підставі рішень слідчих суддів Шевченківського районного суду Києва накладено арешти. Досудове розслідування здійснюється Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах», – зазначають в ОГП.

30 червня у Службі безпеки України повідомили про арешт корпоративних прав однієї з найбільших туристичних агенцій, кінцевим бенефіціаром якої є російський мільярдер, «наближений до політичної верхівки країни-агресора».

2 липня Національна поліція України заявила про арешт на Сумщині майна компаній, зареєстрованих у Росії, вартістю понад 30 мільйонів гривень.