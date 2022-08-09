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САП оскаржує запобіжний захід ексдепутату Ради Мартиненку – суд дозволив йому вийти під заставу

САП не називає імені ексдепутата, проте обставини справи вказують на Миколу Мартиненка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує запобіжний захід колишньому народному депутату. Про це відомство повідомило 9 серпня.

«8 серпня 2022 року прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на запобіжний захід, який було обрано народному депутату України ІІІ-VIII скликань – колишньому голові Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки», – йдеться в заяві.

Прокурор просить збільшити для підозрюваного заставу до понад 70 мільйонів гривень.

Раніше, 4 серпня, слідчий суддя ВАКС призначив колишньому парламентарю заставу в 4,962 мільйона гривень. За повідомленнями медіа, цю суму внесли в той же день, що дозволило затриманому вийти з-під варти.

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САП не називає імені ексдепутата, проте обставини справи вказують на Миколу Мартиненка.

Його підозрюють у тому, що в липні 2014 року він отримав від керівництва чеської компанії SKODA JS a.s хабар у понад 311 тисяч євро за просування її інтересів в Україні. Йдеться, зокрема, про відносини SKODA JS a.s. з НАЕК «Енергоатом» та Чорнобильською АЕС, з якими компанія мала контракти на постачання обладнання та за якими виник ризик не здійснення оплати з боку українських контрагентів.

Раніше Мартиненко заявляв медіа, що він впевнено доведе в суді недостовірність зібраних щодо нього доказів.

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