САП оскаржує запобіжний захід ексдепутату Ради Мартиненку – суд дозволив йому вийти під заставу

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує запобіжний захід колишньому народному депутату. Про це відомство повідомило 9 серпня.

«8 серпня 2022 року прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на запобіжний захід, який було обрано народному депутату України ІІІ-VIII скликань – колишньому голові Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки», – йдеться в заяві.

Прокурор просить збільшити для підозрюваного заставу до понад 70 мільйонів гривень.

Раніше, 4 серпня, слідчий суддя ВАКС призначив колишньому парламентарю заставу в 4,962 мільйона гривень. За повідомленнями медіа, цю суму внесли в той же день, що дозволило затриманому вийти з-під варти.

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САП не називає імені ексдепутата, проте обставини справи вказують на Миколу Мартиненка.

Його підозрюють у тому, що в липні 2014 року він отримав від керівництва чеської компанії SKODA JS a.s хабар у понад 311 тисяч євро за просування її інтересів в Україні. Йдеться, зокрема, про відносини SKODA JS a.s. з НАЕК «Енергоатом» та Чорнобильською АЕС, з якими компанія мала контракти на постачання обладнання та за якими виник ризик не здійснення оплати з боку українських контрагентів.

Раніше Мартиненко заявляв медіа, що він впевнено доведе в суді недостовірність зібраних щодо нього доказів.