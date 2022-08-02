Справа щодо незадекларованого майна нардепа Шахова з розслідування «Схем» – тепер в суді

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування і разом з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до Вищого антикорупційного суду справу щодо недостовірного декларування майна та доходів народним депутатом з групи «Довіра» Сергієм Шаховим на загальну суму близько 88 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Кримінальне провадження детективи розпочали після виходу розслідування «Схем» (проєкт Радіо Свобода) у квітні 2021-го року, коли журналісти з’ясували, що на цивільну дружину Шахова записані котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній. Проте Шахов не вказав в декларації ані її, ані зареєстровані на дружину активи.



7 червня 2022 року адвокатам Сергія Шахова відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до Вищого антикорупційного суду, повідомляли в НАБУ. Сам Шахов, за даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, наразі перебуває за кордоном.



«За матеріалами слідства, народним депутатом України незадекларовані: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості. Підозру підписано Генеральним прокурором», – повідомляли в НАБУ у листопаді 2021 року, коли Шахову була вручена підозра.

Стаття, за якою депутату вручили підозру – ч. 2. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) – карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Про те, що народний депутат веде спільний побут із цивільною дружиною Інною Журбою, стало відомо у березні 2020-го, коли він першим з депутатів захворів на коронавірус і згадав про неї у публічному дописі.

У березні того ж року НАЗК розпочало перевірку декларації Шахова і виявило недостовірні відомості на суму 15,5 мільйона гривень.

На початку листопада 2021-го детективи НАБУ прийшли з обшуком до маєтку в котеджному містечку «Сонячна долина» на Київщині, записаного на цивільну дружину Шахова. У момент проведення обшуку нардеп перебував у помешканні. Згодом у коментарі «Схемам» він заявив, що влада «завжди переслідувала його як народного депутата і волонтера».