Депутату Шахову вручили підозру в недостовірному декларуванні – «Схеми»

Детективи Національного антикорупційного бюро України вручили повідомлення про підозру у недостовірному декларуванні «чинному народному депутату України». Про це повідомляє пресслужба НАБУ. За інформацією «Схем» від джерел в Антикорупційному бюро, ідеться про депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова.

Підозра Шахову була вручена в рамках кримінального провадження, яке в НАБУ розпочали після виходу розслідування «Схем» у квітні 2021 року. Журналісти з’ясували, що на цивільну дружину народного депутата Шахова записані котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній, проте він не вказує в декларації ані її, ані зареєстровані на неї активи.

«За матеріалами слідства, народним депутатом України незадекларовані: 13 квартир в центрі Києва, вісім паркомісць, два будинки в елітному котеджному містечку під Києвом загальною площею понад 2 тис. кв. метрів, 27 земельних ділянок загальною площею близько 115 га у Київській області, дача, нежитлова нерухомість, дві автівки, частки у низці суб'єктів господарювання, доходи від продажу нерухомості. Загалом до декларації нардеп не вніс статки на загальну суму понад 59,5 млн грн. Підозру підписано Генеральним прокурором», – йдеться в повідомленні.

Стаття, за якою депутату вручили підозру – ч. 2. ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) – карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозру Шахов отримав, прибувши до НАБУ.

Журналісти звернулися до Антикорупційного бюро за офіційним коментарем.



Про те, що Шахов веде спільний побут із цивільною дружиною Інною Журбою, стало відомо у березні 2020-го, коли він першим з депутатів захворів на коронавірус і згадав про неї у публічному дописі.

У березні минулого року НАЗК розпочало перевірку декларації Шахова і виявило недостовірні відомості на суму 15,5 мільйона гривень.

На початку листопада детективи НАБУ прийшли з обшуком до маєтку в котеджному містечку «Сонячна долина» на Київщині, записаного на цивільну дружину Шахова. У момент проведення обшуку нардеп перебував у помешканні. Згодом у коментарі «Схемам» він заявив, що влада «завжди переслідувала його як народного депутата і волонтера».