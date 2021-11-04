НАБУ провело обшук у будинку цивільної дружини Шахова, про який розповідали «Схеми»

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в помешканні, яке належить цивільній дружині народного депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова. За даними джерел «Схем» (проєкту Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) у НАБУ, обшук відбувся 20 жовтня, відомо про це стало тільки зараз.

Йдеться про двоповерховий будинок у котеджному містечку «Сонячна долина» під Києвом площею 600 квадратних метрів. Як встановили раніше «Схеми», нардеп не зазначив його в своїй декларації – як і інше майно, записане на його цивільну дружину Інну Журбу. Зокрема, ще одний котедж під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та низка компаній.

За даними джерел «Схем», в момент проведення обшуку Шахов перебував у помешканні.

Підставою для проведення слідчих дій стало кримінальне провадження, яке в НАБУ відкрили після виходу розслідування «Схем». Журналісти виявили котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній, записані на цивільну дружину депутата Шахова, про яку він не згадує в звітності.

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«5 травня генеральний прокурор внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 366-2 КК України. Щодо депутата зареєстроване кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування ним особи, яка має ознаки члена його сім’ї, та належних їй активів», – повідомили тоді в НАБУ.

Максимальна санкція статті, за якою відкрито це провадження, передбачає обмеження волі строком до двох років із забороною обіймати певні посади протягом трьох років.

Сергій Шахов у відповідь на запитання «Схем» заявляв: «А з чого ви взяли, що я повинен декларувати те, з ким я не маю стосунків?» і порадив «не лізти в чужу білизну». Відкриття кримінального провадження депутат прокоментував так: «На мене відкривали (провадження – ред.) і Янукович, і Єфремов, і всі, хто переслідували. Сьогодні йде, можливо, політичне переслідування».

Раніше «Схемам» за допомогою спільних із Шаховим світлин у соцмережах вдалося встановити ім’я цивільної дружини депутата – Інни Журби. Вона була на кількох фотографіях, які публікував сам депутат.

Як з’ясували журналісти, на Інну Журбу записано маєток у котеджному містечку на Київщині «Сонячна долина» площею понад 600 квадратних метрів. Його адреса фігурувала у новинах про хворобу депутата Шахова у березні минулого року.

«Саме тут, у Романкові, проживає народний депутат, який першим серед українських парламентарів захворів на коронавірус», – йшлося у довідці начальника Обухівського відділу поліції, опублікованій у ЗМІ.

Пізніше про цивільну дружину публічно розповів сам Шахов: «Питання в тому, що захворіла моя дружина – так, дійсно, є підтвердження тестів – чекаю на офіційні папери про те, що захворіла дружина». Згодом в іншому інтерв’ю депутат зауважив, що дружина «хворіла всього-на-всього два дні».

При цьому, зауважують журналісти, у розділі «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування» в декларації народного депутата Сергія Шахова за 2020 рік, як і в попередні роки, відомості про його цивільну дружину відсутні. І, відповідно, у звітності немає інформації про її грошові активи, доходи і майно – зокрема, згаданого будинку у «Сонячній долині».

За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, Інна Журба володіє у цьому містечку ще одним великим котеджем – площею 1330 квадратних метрів.

Також у неї у власності 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів.

Як з’ясували журналісти, у травні 2020-го Інна Журба також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць в елітній багатоповерхівці на Печерську.

Згідно з реєстром юридичних осіб, Журба раніше була власницею у кількох компаніях і досі співволодіє низкою фірм.

«Схеми» звернулися до Інни Журби з проханням про коментар та передали письмові запитання. На момент публікації відповіді не надійшли.

Наприкінці 2020 року Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей у декларації. Згодом народні депутати, в тому числі й Сергій Шахов, проголосували за нове законодавство, яке, за оцінками фахівців з питань протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.