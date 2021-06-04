Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
04 червня 2021, Київ 20:46
Схеми | Випуски

Справи щодо нардепів Герасимова, Шахова, Волинця. Візити Тупицького в Крим після анексії (СХЕМИ №299)

У новому випуску – не лише наслідки розслідувань «Схем», а й свіжі викриття. Чим нині займається в Росії Олександр Янукович – син президента-втікача? Герасимов, Шахов, Волинець: що загрожує депутатам, яких «Схеми» викрили на неправді в деклараціях? З ким, попри настанови Зеленського, проводить непублічні зустрічі «слуга народу» Арістов – голова бюджетного комітету Верховної Ради? Скільки разів навідувався в окупований Росією Крим суддя КСУ Олександр Тупицький? Через яке рішення баришівський суддя-фігурант «Схем» може розпрощатися з посадою? Ведучий Георгій Шабаєв.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG