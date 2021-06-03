Після розслідування «Схем» про незадекларований маєток нардепа Герасимова в Іспанії в НАБУ відкрили справу

Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідує кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування співголовою фракції «Європейська солідарність» Артуром Герасимовим маєтку в Іспанії. Як з’ясували «Схеми», народний депутат разом зі своєю дружиною з 2013 року володіє двоповерховим будинком у провінції Аліканте і з того часу жодного разу не згадав про нього у звітності.

Про початок розслідування «Схемам» повідомили у пресслужбі НАБУ.

«Детективи здійснюють досудове розслідування за фактами ймовірного недекларування відомостей народним депутатом. Відповідні відомості було внесено у реєстр досудових розслідувань Генеральним прокурором на початку травня, і зараз слідство триває», – зазначила в коментарі «Схемам» речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

На уточнення, які санкції передбачені у випадку недекларування майна, вона відповіла: «Це може бути або штраф у розмірі від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи, тривалістю від 150 до 240 годин; або обмеження волі строком до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади впродовж трьох років».

Раніше «Схеми» розповіли про маєток , розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря, співвласниками якого Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова є з 2013 року.

Площа будинку – 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси. Про це свідчить запис в офіційному іспанському реєстрі прав на нерухоме майно, який отримали журналісти «Схем».

Ставши депутатом, Герасимов жодного разу не вніс відомості про нього в декларації, хоча, за словами юристів, мав би задекларувати володіння цим майном – йшлося в розслідуванні. Не згадав співголова фракції «ЄС» це іспанське майно і в останній звітності за 2020 рік.

Судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, орієнтовна ринкова ціна іспанського майна родини Герасимова може сягати понад десяти мільйонів гривень.

Після публікації розслідування Герасимов сказав Радіо Свобода, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції «про можливі неточності у декларації». Як з’ясували журналісти, про це Герасимов повідомив НАЗК на наступний день після того, як редакція відправила йому письмові запитання щодо родинного іспанського майна.

Наприкінці 2020 року Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей у декларації. Після того парламентарі, серед яких був і Артур Герасимов, ухвалили нове законодавство, яке, за оцінками фахівців з питань протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.

15 квітня 2021 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт президента Зеленського про позбавлення волі за недостовірне декларування за умов неподання декларації або якщо відмінність між задекларованими та незадекларованими статками становитиме понад 4,5 мільйона гривень.