Через недекларування депутатом Шаховим цивільної дружини та її майна, про що розповідали «Схеми», відкрили справу

Після виходу розслідування програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування народним депутатом від групи «Довіра» Сергієм Шаховим цивільної дружини й оформленого на неї численного елітного майна.

Зокрема, журналісти виявили котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки і частки в статутних капіталах низки компаній, записані на цивільну дружину депутата, про яку він не згадує в звітності.

Про відкриття провадження «Схемам» повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згодом цю інформацію підтвердили і в НАБУ.

«5 травня генеральний прокурор внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 366-2 КК України. Щодо депутата зареєстроване кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування ним особи, яка має ознаки члена його сім’ї, та належних їй активів», – повідомили в НАБУ.

Максимальна санкція статті, за якою відкрите це провадження, передбачає обмеження волі строком до двох років із забороною обіймати певні посади протягом трьох років.

Сергій Шахов у відповідь на запитання «Схем» заявив: «А з чого ви взяли, що я повинен декларувати те, з ким я не маю стосунків?» і порадив «не лізти в чужу білизну». Відкриття кримінального провадження депутат прокоментував так: «На мене відкривали (провадження – ред.) і Янукович, і Єфремов, і всі, хто переслідували. Сьогодні йде, можливо, політичне переслідування».

Раніше «Схемам» за допомогою спільних із Шаховим світлин у соцмережах вдалося встановити ім’я цивільної дружини депутата – це Інна Журба. Вона з’являється на кількох фотографіях, які публікував сам депутат. Зокрема, у 2021-му, коли Шахов вітав із Новим роком, а також на фото у 2020 та 2019 роках – із привітаннями з Великоднем. Під одним з фото був підпис: «Освятили пасочки всією родиною! Зі святом всіх!».

Як з’ясували журналісти, на Інну Журбу записаний маєток у котеджному містечку на Київщині «Сонячна долина» площею понад 600 квадратних метрів – адреса якого фігурувала в новинах щодо хвороби депутата Шахова на COVID-19 у березні минулого року.

«Саме тут, у Романкові, проживає народний депутат, який першим серед українських парламентарів захворів на коронавірус», – мовилося у довідці начальника Обухівського відділу поліції, опублікованій у ЗМІ.

Пізніше сам Шахов публічно підтвердив, що захворів і розповів про дружину: «Питання в тому, що захворіла моя дружина – так, дійсно, є підтвердження тестів – чекаю на офіційні папери про те, що захворіла дружина». Згодом в іншому інтерв’ю депутат зауважив, що дружина «хворіла всього-на-всього два дні».

При цьому, зауважують журналісти, у розділі «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування» в декларації народного депутата Сергія Шахова за 2020, як і в попередні роки, відсутні відомості про його цивільну дружину. І відповідно – у звітності немає інформації про її грошові активи, доходи і майно – в тому числі, і згаданий будинок у «Сонячній долині».

За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, Інна Журба володіє у цьому містечку ще одним великим котеджем – площею 1330 квадратних метрів.

Також у неї у власності 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів.

Як з’ясували журналісти, у травні 2020-го Інна Журба також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць у елітній багатоповерхівці на Печерську.

Згідно з реєстром юридичних осіб, Журба раніше була власницею у кількох компаніях, також досі співволодіє низкою фірм.

«Схеми» звернулися також до Інни Журби з проханням про коментар та передали письмові запитання. На момент публікації відповіді не надійшло.

Наприкінці 2020 року Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей у декларації. Після того народні депутати, в тому числі і Сергій Шахов, ухвалили нове законодавство, яке, за оцінками фахівців з питань протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.