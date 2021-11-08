Депутат Шахов не задекларував майна на понад 15 мільйонів гривень – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявляє, що виявило ознаки недостовірного декларування в діях народного депутата, члена депутатської групи «Довіра» Сергія Шахова на загальну суму 15,4 мільйонів гривень.

Раніше «Схеми» розповідали, що депутат не вказує в декларації свою цивільну дружину, а також оформлене на неї численне елітне майно та частки в статутних капіталах низки компаній.

Перевірка, яку НАЗК почало в березні цього року, виявила, що народний депутат не вказав у декларації відомостей про члена своєї сім’ї. Як випливає з довідки, йдеться про Інну Журбу, цивільну дружину Шахова. У квітні розслідування «Схем» виявило, що на неї записано два котеджі під Києвом в елітному містечку «Сонячна Долина» загальною площею дві тисячі квадратних метрів, квартири та паркомісця в Києві, земельні ділянки та частки в статутних капіталах низки компаній.

Під час проведення офіційної перевірки НАЗК встановило, що у 2020-му році Шахов разом із Журбою спільно літали до Швейцарії та Катару, при цьому за авіаквитки заплатили з рахунків однієї юридичної особи. Це свідчить про спільні витрати і наявність спільного бюджету, необхідних для встановлення факту стосунків.

Підтвердити спільне проживання Нацагентству допомогли і в НАБУ, детективи якого здійснюють кримінальне провадження щодо Шахова.

У Нацагентстві порахували вартість майна, записаного на Інну Журбу, а також частки в статутних капіталах компаній, якими вона співволодіє, і нарахували в декларації Шахова недостовірних відомостей на суму 15,4 мільйонів гривень.

«У діях суб’єкта декларування встановлено ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366-2 Кримінального кодексу України», – йдеться у висновку НАЗК. Максимальне покарання за цією статтею – позбавлення волі строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Тепер результати перевірки НАЗК долучать до кримінального провадження НАБУ.

20 жовтня детективи НАБУ провели обшуки в помешканні, яке належить цивільній дружині Шахова, повідомляли «Схеми».

Йдеться про двоповерховий будинок у котеджному містечку «Сонячна долина» під Києвом площею 600 квадратних метрів. У момент проведення обшуку Шахов перебував у приміщенні. Це він підтвердив у коментарі «Схемам».

Підставою для проведення слідчих дій стало кримінальне провадження, яке в НАБУ відкрили після виходу розслідування «Схем».

Сергій Шахов у відповідь на запитання «Схем» заявляв: «А з чого ви взяли, що я повинен декларувати те, з ким я не маю стосунків?» і порадив «не лізти в чужу білизну». Відкриття кримінального провадження депутат прокоментував так: «На мене відкривали (провадження – ред.) і Янукович, і Єфремов, і всі, хто переслідували. Сьогодні йде, можливо, політичне переслідування».