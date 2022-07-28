США, ЄС і Велика Британія вітають призначення голови САП

Захід зреагував на затвердження кандидатури Олександра Клименка головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зокрема, посолка Сполучених Штатів Бріджит Брінк привітала призначення.

«США вітають призначення Олександра Клименка на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його офіс відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України та є ключовим елементом захисту Україні від впливу та агресії Росії», – заявила вона.

Брінк зазначила, що з нетерпінням чекає на співпрацю з генеральним прокурором Андрієм Костіним і САП. Вона також позитивно оцінила увагу президента України Володимира Зеленського «до цього важливого кроку та до важливості повноцінно працюючої антикорупційної інфраструктури».

Голова Представництва Європейського Союзу в України Матті Маасікас вказав на те, що затвердженням Клименка Україна виконала одну з рекомендацій ЄС, озвучених при наданні їй статусу кандидата на членство.

«Завершився довгий процес відбору, з якого можна винести уроки. Я бажаю панові Клименку сили та мужності!» – прокоментував він.

Свої вітання озвучила також амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс:

«Це важлива посада в структурі керівництва антикорупційними органами України. Ще один крок на шляху антикорупційних реформ».

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Олександр Клименко, кандидатуру якого на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури раніше визначила конкурсна комісія, був 28 липня затверджений на посаді.

27 липня Верховна Рада підтримала подання президента про призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.