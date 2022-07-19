Венедіктову призначать на дипломатичну посаду – Арахамія

Колишня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова може отримати натомість дипломатичну посаду – про це в ефірі національного телемарафона заявив народний депутат, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 19 липня.

Він сказав, що народні депутати мали «абсолютно нормальну» зустріч із Венедіктовою.

«Поспілкувались і, в принципі, можна сказати, за згодою сторін вона добровільно пішла з посади. Ми чекаємо вже за декілька днів чи, можливо, за тиждень її нового призначення на дипломатичному фронті», – сказав Арахамія.

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Верховна Рада 19 травня підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.