В Україні відкрили справу про держзраду через знищені матеріали резонансних справ – «Настоящее время»

До Єдиного реєстру досудових розслідувань України внесені відомості про факт знищення секретних матеріалів працівниками Державного бюро розслідувань, повідомило телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») джерело в одному з правоохоронних органів України, не уповноважене коментувати це питання в пресі. Це також підтвердили два джерела, знайомі з перебігом слідства.

За повідомленням, розпочато досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: 111 – «Державна зрада» і 329 – «Втрата документів, що містять державну таємницю».

Розслідування проводить Служба безпеки України, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Повідомлення про підозру в рамках цього провадження поки що нікому не вручено.

Слідство у справі про знищення секретних матеріалів кримінальних справ розпочалося до того, як президент Володимир Зеленський усунув із посад голову СБУ Івана Баканова і генпрокурорку Ірину Венедіктову.

7 липня журналісти телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») повідомили, що представники ДБР у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищували важливі документи.

Джерела в одному з правоохоронних органів передали редакції телеканалу внутрішній документ, в якому детально описується, хто і як вирішив знищити секретні матеріали важливих кримінальних справ.

У Держбюро розслідувань України спочатку заявили, що інформація, викладена у розслідуванні, є неправдивою та маніпулятивною, але пізніше висновки журналістського розслідування підтвердив Офіс генерального прокурора України у відповіді на запит.

«Особливі матеріальні носії секретної інформації в кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищене Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань. Прокурорами у зазначених кримінальних провадженнях не давалась згода на знищення цих матеріалів», – йшлося у відповіді.

Через п’ять днів Держбюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження за фактом «втручання у роботу правоохоронного органу». Представниця ДБР, радниця з комунікацій Тетяна Сап’ян в інтерв’ю телеканалу підтвердила, що секретні матеріали були утилізовані. Вона зауважила, що провадження про втручання у діяльність правоохоронного органу «не стосується журналістів», проте допустила можливість того, що журналістів можуть викликати на допит із проханням розкрити свої джерела інформації.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував у ефірі Радіо Свобода ймовірне знищення представниками Державного бюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ.

«Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи. Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли дійсно були спекотні дні (24-25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратись, на підставі чого усе це було», – зазначив Данілов у коментарі Радіо Свобода.