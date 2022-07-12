Данілов відреагував на ймовірне знищення ДБР матеріалів важливих кримінальних справ

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував у ефірі Радіо Свобода ймовірне знищення представниками Державного бюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ.

«Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи. Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли дійсно були спекотні дні (24-25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратись, на підставі чого усе це було», – зазначив Данілов у коментарі Радіо Свобода.

7 липня журналісти телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») повідомили, що представники ДБР у перший день повномасштабного торгнення Росії в Україну знищували важливі документи.

Джерела в одному з правоохоронних органів передали редакції телеканалу внутрішній документ, в якому детально описується, хто і як вирішив знищити секретні матеріали важливих кримінальних справ.

8 липня Офіс генерального прокурора України у відповідь на запит «Настоящего времени» зазначив, що «особливі матеріальні носії секретної інформації в кримінальних провадженнях, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами, знищене Управлінням режимно-секретної роботи та захисту інформації Державного бюро розслідувань. Прокурорами у зазначених кримінальних провадженнях не давалась згода на знищення цих матеріалів».