Секретар РНБО: близько мільйона українців отримують бойовий і військовий досвід

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляє, що нині близько мільйона українців отримують бойовий і військовий досвід, а Україна «ударними темпами» здійснює переозброєння за стандартами НАТО.

«Щодо так званих цілей Росії. За 4 місяці замість демілітаризації відбулася максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю і технологіями. Близько мільйона українців отримують бойовий і військовий досвід. «План Путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість», – написав Данілов у твітері і подякував партнерам за підтримку.

Раніше генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що перед НАТО нині постали найбільші виклики з часів Другої світової війни. За його словами, війна РФ в Україні може тривати роками, і Києву треба надавати найсучаснішу зброю, навіть якщо «витрати будуть високими».

У Пентагоні зауважували, що на сьогодні США виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні, відколи на посаду президента вступив Джо Байден, у тому числі приблизно 6,9 мільярдів доларів – з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого.