НАТО попереджає, що бойові дії в Україні можуть тривати «роками»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ попередив, що війна в Україні може тривати роками, і закликав надати Києву найсучаснішу зброю, навіть якщо «витрати будуть високими».

«Ми маємо підготуватися до того, що на це можуть піти роки. Ми не повинні припиняти підтримувати Україну, – заявив Столтенберґ німецькій газеті Bild am Sonntag 19 червня. – Навіть якщо витрати високі, не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти харчування».

За його словами, зростає ймовірність, що «Україна зможе знову витіснити путінські війська з Донбасу» у разі отримання сучасного озброєння.

Але знову підтвердив, що НАТО не стане стороною конфлікту: «Ми допомагаємо Києву, але не посилатимемо своїх військових в Україну».

Раніше генсекретар альянсу визнав, що західні країни повинні надіслати Україні більше важкого озброєння для протидії російській агресії на сході країни.

29-30 червня в іспанському Мадриді відбудеться саміт НАТО. Очікується, що до лідерів країн Альянсу звернеться президент України Володимир Зеленський.