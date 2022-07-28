Олександра Клименка затвердили на посаді керівника САП – Єрмак

Олександр Клименко, кандидатуру якого на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури раніше визначила конкурсна комісія, затверджений на посаді, повідомив у телеграм-каналі вранці 28 липня голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став Олександр Клименко, який був оголошений конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення», – написав Єрмак.

19 липня конкурсна комісія визначилася із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісія передала на розгляд генеральному прокурору подання про призначення Олександра Клименка на посаду керівника САП.

Проте того ж дня, 19 липня, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

На необхідності призначити керівника антикорупційної прокуратури наполягав ЄС, це одна з вимог кандидатства України в Євросоюзі.

Відповідно до законодавства, кандидатура, відібрана конкурсною комісією на посаду керівника САП, подається на розгляд генерального прокурора.

27 липня Верховна Рада підтримала подання президента про призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.