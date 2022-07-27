Верховна Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

Верховна Рада України на засіданні 27 липня підтримала постанову «Про надання згоди на призначення президентом України Андрія Костіна на посаду генерального прокурора», яку на розгляд парламенту цього ж дня вніс Володимир Зеленський.

За таке рішення проголосували 299 народних депутатів.

Перед цим призначення Костіна підтримав профільний парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності.

Народний депутат Костін був головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.