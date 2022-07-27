Комітет Ради підтримав призначення Костіна генпрокурором – речниця СН

Парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності підтримав поданий Володимиром Зеленським проєкт постанови «Про надання згоди на призначення президентом України Андрія Костіна на посаду генерального прокурора», повідомила речниця фракції «Слуги народу» Юлія Палійчук.

У Верховній Раді 27 липня зареєстрували президентський проєкт постанови щодо призначення народного депутата зі «Слуги народу» Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Згідно з поданням Володимира Зеленського, представляти його на засіданні Верховної Ради України має представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

Нині Костін є головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Коли планується розгляд документу в сесійній залі – наразі невідомо. 21 липня народний депутат, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував призначення нового генерального прокурора «у найближчі десять днів».

Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.