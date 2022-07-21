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Нового генпрокурора призначать протягом 10 днів – Арахамія

Верховна Рада 19 травня підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України

Народний депутат, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 21 липня анонсував призначення нового генерального прокурора найближчими днями.

«В найближчі 10 днів чекаємо призначення нового Генерального прокурора. Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає Президент України», – заявив парламентар у своєму Телеграмі.

Він попросив конкурсну комісію з обрання керівника САП завершити всі необхідні процедури протягом цього терміну, аби «з цим питанням не було жодних затримок».

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Конкурсна комісія 19 липня затвердила Олександра Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада 19 травня підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.

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