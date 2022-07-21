Нового генпрокурора призначать протягом 10 днів – Арахамія

Народний депутат, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 21 липня анонсував призначення нового генерального прокурора найближчими днями.

«В найближчі 10 днів чекаємо призначення нового Генерального прокурора. Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає Президент України», – заявив парламентар у своєму Телеграмі.

Він попросив конкурсну комісію з обрання керівника САП завершити всі необхідні процедури протягом цього терміну, аби «з цим питанням не було жодних затримок».

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Конкурсна комісія 19 липня затвердила Олександра Клименка керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада 19 травня підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.