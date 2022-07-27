Зеленський вніс у Раду подання про призначення Костіна на посаду генпрокурора

У Верховній Раді 27 липня зареєстрували президентський проєкт постанови про надання згоди парламенту на призначення народного депутата зі «Слуги народу» Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Згідно з поданням президента Володимира Зеленського, представляти його на засіданні Верховної Ради України має представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

Нині Костін є головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Коли планується розгляд документу – наразі невідомо. 21 липня народний депутат, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував призначення нового генерального прокурора «у найближчі десять днів».

Верховна Рада 19 травня підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірини Венедіктової. Іншим указом виконання обов’язків генпрокурора покладено на Олексія Симоненка.