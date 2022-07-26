Лавринович і Грищенко перебувають за межами України, їх оголосили у розшук – ДБР



Колишніх міністрів часів Віктора Януковича – ексглаву Мінюсту Олександра Лавриновича та ексглаву МЗС Костянтина Грищенка – оголосили у державний та міжнародний розшук. Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.



Працівники бюро також планують звернутись до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ.

Як повідомила в ефірі українського телемарафону радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижа, ексміністр юстиції залишив Україну в травні.

Оскільки, за оперативною інформацією, фігуранти перебувають за кордоном, планується також звернення до Інтерполу щодо їх затримання.

25 липня колишньому міністру закордонних справ України та колишньому міністру юстиції України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, закону про міжнародні договори, без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, погодили її без зауважень. Внаслідок таких дій підозрюваних та інших осіб у квітні 2010 року було погоджено, підписано та ратифіковано Угоду, якою на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Слідство вважає, що це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту РФ, а також його збільшення на території АР Крим та Севастополя, замість виведення з України.

У 2021 році про підозру вже повідомлено Віктору Януковичу та Миколі Азарову за вчинення державної зради, які також оголошені в розшук.

Харківські угоди були підписані 21 квітня 2010 року. Відповідно до цих домовленостей, термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено до 2042 року. Низка українських та західних експертів зазначили, що ці події в подальшому сприяли анексії Криму.