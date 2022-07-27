Після призначення Костіна посол ЄС сподівається на швидке затвердження керівника САП

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас сподівається на швидке призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«Вітаю Андрія Костіна з призначенням на посаду генерального прокурора України. Представництво ЄС в Україні та я тісно співпрацювали з ним щодо реформи правосуддя. Продовжимо співпрацювати у розслідуванні воєнних злочинів Росії. З нетерпінням очікую швидкого призначення керівника САП», – написав Маасікас у твіттері.
19 липня конкурсна комісія визначилася із керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісія передала на розгляд генеральному прокурору нададуть подання про призначення Олександра Клименка на посаду керівника САП.
Проте того ж дня, 19 липня, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.
На необхідності призначити керівника антикорупційної прокуратури наполягає ЄС, це одна з вимог кандидатства України в ЄС.
Відповідно до законодавства, кандидатура, відібрана конкурсною комісією на посаду керівника САП, подається на розгляд генерального прокурора.
Сьогодні Верховна Рада підтримала подання президента про призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.
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