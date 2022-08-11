«Позиціонував себе як військовий експерт» і збирав дані про поставки зброї. СБУ заявила про затримання «російського агента»

Служба безпеки України повідомляє, що затримала «глибоко законспірованого російського агента», який збирав розвідувальні дані про постачання західного озброєння в Україну і планував передати їх російській стороні.

«За даними слідства, зрадником є житель Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Встановлено, що він був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону. Для збору закритих відомостей зловмисник використовував особисті зв’язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою «зацікавленість» іноземним озброєнням маскував під виглядом збору аналітичних даних для «експертних» публікацій у соцмережах», – повідомили у спецслужбі.

За даними СБУ, насамперед підозрюваного цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів ЗСУ.

«Отриману інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь. Крім того, у разі одержання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили електронні засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російським «куратором», кажуть у СБУ.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді і помістили під варту.

У СБУ не називають імені підозрюваного.

Раніше Служба безпеки заявила про затримання співробітників спецслужб Росії, які, за її даними, планували вбивства міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.