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Британія надасть Україні більше РСЗВ, що можуть вражати цілі на відстані 80 км – Воллес

За його словами, постачання зброї допоможе Україні захиститися від російської важкої артилерії

Велика Британія надасть Україні більше реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів, повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес.

За його словами, постачання зброї допоможе Україні захиститися від російської важкої артилерії.

«Цей останній транш військової підтримки дозволить Збройним силам України продовжувати захищатися від російської агресії та невибіркового використання далекобійної артилерії», – цитує заяву Воллеса агентство Reuters.

«Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота – проти цієї незаконної війни і стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна», – додав британський міністр.

Напередодні у коментарі BBC Бен Воллес, перебуваючи на міжнародній конференції з допомоги України в Копенгагені, підтвердив, що Лондон передасть Україні три додаткові реактивні системи залпового вогню на додачу до тих трьох, які вже є в Києва, а також «значну» кількість ракет до них.

За його словами, Британія «дуже задоволена» тим, як Україна використовує надані Заходом ракетні установки.

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