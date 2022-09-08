СБУ затримала коригувальника вогню в Миколаєві

Служба безпеки України затримала чоловіка за підозрою в зборі та передачі інфомрацію про місця розміщення та переміщення підрозділів Збройних сил в Миколаєві. Про це відомство повідомило 8 вересня.

«За даними слідства, зрадником виявився 62-річний місцевий пенсіонер. Він сам виступив із ініціативою допомагати ворогу з ідеологічних мотивів. Через месенджери і соціальні мережі передавав рашистам дані про: розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ; переміщення військової техніки та засобів ураження по території Миколаївської області», – йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали і повідомили про підозру. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон і ноутбук із «доказами протиправної діяльності».

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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що російські війська за добу 7 вересня обстріляли п’ять громад області. Постраждали, зокрема, житлові будинки та сільськогосподарські підприємства, даних про жертв і поранених наразі немає.

Російські війська щоденно обстрілюють райони Миколаївської, Донецької, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Як вказує Генштаб ЗСУ, це здійснюється з метою встановлення повного контролю над територією цих областей, чому українські військові чинять активний спртив.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.