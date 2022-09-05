16 років в’язниці за здачу позицій «Азова»: підозрюваний у держзраді отримав вирок суду

Чоловік, який здавав росіянам позиції корпусів добровольчого батальйону «Азов», отримав 16 років позбавлення волі. Про це заявила Служба безпеки України 5 вересня.

За повідомленням СБУ, Шевченківський районний суд Чернівців визнав обвинуваченого винним у державній зраді та участі в терористичній організації.

До 24 лютого 2022 року він, за даними української спецслужби, «працював на ворога дистанційно» – із однієї з країн Близького Сходу, але після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся до України.

«Він мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах», – зазначають в СБУ та додають, що затримали чоловіка у Чернівцях.

2 вересня Служба безпеки України повідомила про затримання двох інформаторів РФ, які «здавали росіянам позиції ЗСУ та паролі від блокпостів», а також про затримання дружини українського військового, яка передавала спецслужбам Росії інформацію про ЗСУ.