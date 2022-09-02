«Здавали росіянам позиції ЗСУ та паролі від блокпостів»: СБУ затримала двох інформаторів РФ

СБУ заявляє про затримання двох мешканців Харківщини, які «з ідеологічних міркувань» здавали Росії позиції ЗСУ та паролі від блокпостів.

«Жінка через свої зв’язки серед харків’ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ. Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових», – зазанчають в СБУ.

Наразі обом затриманим оголошені підозри у державній зраді. У межах запобідного заходу їх тримають під вартою.

2 вересня у СБУ також заявили про затримання дружини українського військового, яка передавала спецслужбам Росії інформацію про ЗСУ.