СБУ виявила мережу осіб, які зі Львова працювали на незаконне збройне угруповання «ЛНР»

Кіберфахівці Служби безпеки України у Львівській області припинили діяльність керованої спецслужбами Росії мережі агітаторів, які сприяли бойовикам незаконного збройного угруповання «ЛНР» у проведенні підривної діяльності проти України, інформує управління СБУ у Львівській області.

За оприлюдненою інформацією, мережа пропагандистів виконувала інструкції кураторів із так званого «управління гуманітарних операцій ЛНР», яке підконтрольне російським спецслужбам. Зловмисники намагалися розганяти фейковий і деструктивний контент через інтернет-спільноти Львівської області. Основною метою було охопити якомога більше місцевої аудиторії, вказує СБУ.

Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини Росії, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи, вказує відомство.

За даними слідства, бойовики «найняли» одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління «ЛНР». Як стало відомо, ця особа є засновником і адміністратором антиукраїнської спільноти «Львівська народна республіка». Ця людина наповнювала антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього російські куратори, зокрема сайт «ВосходИнфо».

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного, правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності і співпраці за гроші з проросійськими силами.

Чоловікові повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У кримінальному провадженні проходять інші фігуранти, яким готується заочне повідомлення про підозру та вживаються заходи щодо подальшого притягнення до відповідальності, вказує СБУ.